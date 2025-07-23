Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Руслана Кравченко во время брифинга, который транслировало Общественное.

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Что сказал Кравченко о ликвидации независимости САП?

Генеральный прокурор отметил, что об изменениях в закон, которые могут повлиять на независимость антикоррупционных органов, узнал из поста нардепа "Голоса" Ярослава Железняка.

В то же время Кравченко заверил, что давления на НАБУ и САП не будет, потому что они ему не подчиняются. По словам правоохранителя, каждая инстанция будет работать отдельно, но помогать друг другу.

Специальная антикоррупционная прокуратура в соответствии с Законом Украины о прокуратуре, как была, так и остается в статусе департамента ОГПУ. И мы будем одной семьей. Они будут работать по своим уголовным производствам, мы по своим. И вместе будем друг другу помогать,

– заявил Руслан Кравченко.

Кроме того, он добавил, что он не будет забирать у антикоррупционных органов дело экс-министра нац'единства Алексея Чернышева, которого подозревают в коррупции.

"Как расследовали НАБУ и САП, так и будет. Я посмотрю, как они закончат. И как потом прокуроры из САП пойдут и будут поддерживать государственное обвинение до приговора", – подчеркнул Генеральный прокурор.

Также Кравченко отметил, что НАБУ ему подчиняться не будет.

Как генпрокурор прокомментировал обыски в НАБУ?

Генпрокурор Руслан Кравченко прокомментировал, что предоставление ему права подписывать подозрения по делам топ-чиновников, которые расследует САП, соответствует правовой структуре государства, ведь генерального прокурора выбирает Верховная Рада.

Президент решил подать мою кандидатуру, совет проголосовал и совет избирался народом. Если вы не поддерживаете того или иного депутата в совете, у нас народ выбирает. Это правовая структура правового государства,

– заявил Кравченко.

Он также пояснил, что одновременные обыски у работников НАБУ были частью общего подхода – действовать быстро и эффективно, без затягивания во времени, что контрастирует со "старой советской практикой".

По его словам, после назначения на должность он обнаружил в ГБР дела о ДТП, которые годами не продвигались, несмотря на наличие экспертиз и свидетелей – теперь их активизировали, а подозрения подписаны.

На уточнение, были ли в курсе обысков в Офисе Президента или профильном комитете, генпрокурор ответил, что нет.

Он также не исключил, что хочет задать вопросы НАБУ и САП по некоторым производствам, в частности дела о 5 миллиардах долларов США, которые Нацбанк предоставил ПриватБанку из госбюджета.

Обыски 21 июля касались дел о незаконном обогащении, отметил Кравченко. По его словам, у трех из 15 человек, у которых проводили следственные действия, речь шла о легализации доходов и незаконном обогащении.

Кроме того, проверяли детективов, которые не указали российское гражданство родственников.

В то же время Кравченко подчеркнул, что обысков у Александра Цивинского, которого правительство решило не назначать главой БЭБ, не проводили.