Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Марты Кос в соцсети Х.

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Как Еврокомиссия реагирует на скандальный закон №12414?

Марта Кос отметила, что серьезно обеспокоена нынешним голосованием по антикоррупционным институтам в Раде.

Демонтаж ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, – это серьезный шаг назад,

– подчеркнула она.

Еврокомиссар напомнила, что независимые органы, такие как НАБУ и САП, имеют важное значение для пути Украины в ЕС. При этом верховенство права остается в центре переговоров о вступлении в Евросоюз.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП и подчиняющий их Офису Генерального прокурора. "За" проголосовали 263 народных избранника. Рекордно быстро его подписал председатель ВР Руслан Стефанчук. Сейчас законопроект на рассмотрении президента.