Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Честно".

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Кто голосовал за ликвидацию НАБУ и САП

Так, закон №12414, фактически уничтожающий независимость НАБУ и САП поддержали 263 народных избранника.

Больше всего голосов "за" дали фракция "Слуги народа" (185), также их поддержали большинство депутатов из "ПЗЖМ" (18), "Доверия" (17), "Батькивщины" (15), "За будущее" (10) и "Восстановление Украины" (9). Кроме того, три голоса "за" дала "Европейская солидарность", один – "Голоса", и еще пять – внефракционные,

– рассказали в "Честно".

Общественное движение поделилось списком, кто именно из депутатов голосовал на ликвидацию антикоррупционных органов.

"Слуги народа", которые поддержали закон №12414 / фото движения "Честно"

Представители других политсил, поддержавших закон №12414 / фото движения "Честно"

Кроме того, теперь соответствующая отметка о том, как голосовал тот или иной нардеп отображается в их профиле на ПолитХабе.

Заметим, что в рекордный срок закон №12414 подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Его уже направили на подпись президенту.

Директор НАБУ Семен Кривонос пообещал, что в случае принятия НАБУ и САП совместно с партнерами будут работать над возвращением независимости антикоррупционных органов.