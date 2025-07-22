Про це повідомляє 24 Канал з посилання на допис єврокомісарки з питань сусідства та розширення Марти Кос у соцмережі Х.

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Як Єврокомісія реагує на скандальний закон №12414?

Марта Кос наголосила, що серйозно стурбована нинішнім голосуванням щодо антикорупційних інституцій у Раді.

Демонтаж ключових гарантій, що захищають незалежність НАБУ, – це серйозний крок назад,

– наголосила вона.

Єврокомісарка нагадала, що незалежні органи, такі як НАБУ і САП, мають важливе значення для шляху України до ЄС. При цьому верховенство права залишається в центрі переговорів про вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла законопроєкт №12414, що обмежує повноваження НАБУ і САП та підпорядковує їх Офісу Генерального прокурора. "За" проголосували 263 народні обранці. Рекордно швидко його підписав голова ВР Руслан Стефанчук. Наразі законопроєкт на розгляді президент.