Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Как в СБУ объясняют события вокруг НАБУ и САП

Ликвидация независимости НАБУ и САП вызвала резонанс в обществе. В нескольких крупных городах люди вышли на протест. Речь о Киеве, Львове, Днепре и Одессе.

Впрочем, Василий Малюк считает, что закон 12414 знаменует собой "возвращение к Конституции". А НАБУ и САП при этом должны сохранить независимость.

Мы живем в правовом государстве? Я говорю – в правовом. Основной закон какой? Конституция. Никто никого не ликвидировал. Я не депутат и не законодатель. И поверьте мне: то, что они голосовали, – это вопрос нардепов, и лучше вам спросить у них. Это будет правильно и логично. Они приведут какие-то детали,

– высказался глава СБУ.

Малюк подчеркнул что НАБУ и САП не ликвидированы, эти органы продолжают существовать.

По его словам, закон 12414 приняли для "усиления и определенной системы сдержек и противовесов", а для недопущения такой ситуации, при которой орган "превратился бы в монстра".

Также глава Службы безопасности убежден, что порядочным прокурорам НАБУ будет полезным опыт Руслана Кравченко, с которым теперь они будут работать.

"Я думаю, они только в восторге будут, если генпрокурор подкинет им какие-то свежие идеи, исходя из своего опыта. Он, в отличие от них, поддерживал обвинение Януковича", – завершил Малюк.