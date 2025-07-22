Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Як в СБУ пояснюють події довкола НАБУ і САП

Ліквідація незалежності НАБУ та САП викликала резонанс у суспільстві. У кількох великих містах люди вийшли на протест. Мова про Київ, Львів, Дніпро й Одесу.

Втім, Василь Малюк вважає, що закон 12414 знаменує собою "повернення до Конституції". А НАБУ і САП при цьому мають зберегти незалежність.

Ми живемо в правовій державі? Я кажу – в правовій. Основний закон який? Конституція. Ніхто нікого не ліквідував. Я не депутат і не законодавець. І повірте мені: там те, що вони голосували, – то питання нардепів, і краще вам запитати у них. Це буде правильно і логічно. Вони дадуть якісь деталі,

– висловився глава СБУ.

Малюк наголосив що НАБУ і САП не ліквідовані, ці органи продовжують існувати.

За його словами, закон 12414 ухвалили для "посилення і певної системи стримувань і противаг", а для недопущення такої ситуації, за якої орган "перетворився б на монстра".

Також очільник Служби безпеки переконаний, що порядним прокурорам НАБУ буде корисним досвід Руслана Кравченка, з яким тепер вони працюватимуть.

"Я думаю, вони тільки в захваті будуть, якщо генпрокурор підкине їм якісь свіжі ідеї, виходячи зі свого досвіду. Він, на відміну від них, підтримував обвинувачення Януковича", – завершив Малюк.