Он призвал президента встать на сторону народа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дмитрия Кулебы в Facebook.

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Это плохой день для Украины. И это не о НАБУ и не о САП. Это о желании людей жить в справедливой стране. Когда за 24 часа разыгрывается спектакль, и все должны это съесть, это не о справедливости,

– отметил Кулеба.

Он вспомнил события Революции Достоинства. Хотя для многих во власти это лишь "ежегодное сообщение в соцсетях", для миллионов украинцев это была жертва ради справедливости, и "ее нельзя обнулить голосованием и быстрыми подписями".

Он призвал президента Украины встать на сторону народа и не подписывать законопроект.

Отметим, что Зеленский закон таки подписал.

"И это опять же не о НАБУ и не о САП. Это о народе", – подчеркнул Кулеба.

Он призвал бывших коллег не спешить с решениями уже классической фразой: "Don't push the horses". От себя он добавил: "They kick back" ("Они отбиваются").