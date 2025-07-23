Он призвал президента встать на сторону народа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дмитрия Кулебы в Facebook.
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Что Кулеба думает о ликвидации НАБУ и САП?
Это плохой день для Украины. И это не о НАБУ и не о САП. Это о желании людей жить в справедливой стране. Когда за 24 часа разыгрывается спектакль, и все должны это съесть, это не о справедливости,
– отметил Кулеба.
Он вспомнил события Революции Достоинства. Хотя для многих во власти это лишь "ежегодное сообщение в соцсетях", для миллионов украинцев это была жертва ради справедливости, и "ее нельзя обнулить голосованием и быстрыми подписями".
Он призвал президента Украины встать на сторону народа и не подписывать законопроект.
Отметим, что Зеленский закон таки подписал.
"И это опять же не о НАБУ и не о САП. Это о народе", – подчеркнул Кулеба.
Он призвал бывших коллег не спешить с решениями уже классической фразой: "Don't push the horses". От себя он добавил: "They kick back" ("Они отбиваются").