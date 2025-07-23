Він закликав президента стати на бік народу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дмитра Кулеби у Facebook.

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Це поганий день для України. І це не про НАБУ і не про САП. Це про бажання людей жити в справедливій країні. Коли за 24 години розігрується спектакль, і всі мають це зʼїсти, це не про справедливість,

– зазначив Кулеба.

Він пригадав події Революції Гідності. Хоч для багатьох у владі це лише "щорічний допис у соцмережах", для мільйонів українців це була жертва заради справедливості, і "її не можна обнулити голосуванням і швидкими підписами".

Він закликав президента України стати на бік народу і не підписувати законопроєкт.

Зазначимо, що Зеленський закон таки підписав.

"І це знову ж таки не про НАБУ і не про САП. Це про народ", – підкреслив Кулеба.

Він закликав колишніх колег не поспішати з рішеннями вже класичною фразою: "Don’t push the horses". Від себе він додав: "They kick back" ("Вони відбиваються").