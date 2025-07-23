Вона вважає, що гіршого часу ухвалити подібний закон не може бути. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її допис у соцмережі X.

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Як на закон про НАБУ та САП відреагувала донька Келлога?

На її думку, законопроєкт лише підливає масла у вогонь і надає нові аргументи противникам України. Йдеться про зміни до Кримінального кодексу, які безпосередньо впливають на діяльність НАБУ та САП, значно послаблюючи їхню незалежність.

Це рішення є справді неймовірно, приголомшливо дурним. Воно було ухвалено в найгірший можливий момент, зважаючи на нещодавні позитивні зміни в політиці США,

– написала Меган Моббс

Документ, автором якого виступив народний депутат Максим Бужанський, дозволяє генпрокурору втручатися у справи, що розслідуються НАБУ, давати вказівки детективам, самостійно закривати провадження та фактично керувати САП. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури також втрачає низку важливих повноважень, зокрема щодо визначення підслідності та контролю за апеляціями.

Transparency International Ukraine попереджає, що цей закон ставить під загрозу базові гарантії незалежності антикорупційних органів. Організація також вказує на грубе порушення регламенту ВР, адже остаточна версія законопроєкту суттєво відрізняється від тієї, яку подавали на розгляд спочатку.

Нагадаємо, скандальний закон про фактичну ліквідацію НАБУ та САП вже підписав президент України Володимир Зеленський. Документ набув чинності 23 липня 2025 року.