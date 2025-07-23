Она считает, что худшего времени принять подобный закон не может быть. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсети X.

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Как на закон о НАБУ и САП отреагировала дочь Келлога?

По ее мнению, законопроект только подливает масла в огонь и предоставляет новые аргументы противникам Украины. Речь идет об изменениях в Уголовный кодекс, которые непосредственно влияют на деятельность НАБУ и САП, значительно ослабляя их независимость.

Это решение действительно невероятно, потрясающе глупым. Оно было принято в худший возможный момент, несмотря на недавние позитивные изменения в политике США,

– написала Меган Моббс

Документ, автором которого выступил народный депутат Максим Бужанский, позволяет генпрокурору вмешиваться в дела, расследуемых НАБУ, давать указания детективам, самостоятельно закрывать производства и фактически управлять САП. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры также теряет ряд важных полномочий, в частности по определению подследственности и контроля за апелляциями.

Transparency International Ukraine предупреждает, что этот закон ставит под угрозу базовые гарантии независимости антикоррупционных органов. Организация также указывает на грубое нарушение регламента ВР, ведь окончательная версия законопроекта существенно отличается от той, которую подавали на рассмотрение сначала.

Напомним, скандальный закон о фактической ликвидации НАБУ и САП уже подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ вступил в силу 23 июля 2025 года.