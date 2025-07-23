Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Голос Украины".

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Что известно о вступлении в силу закона о НАБУ и САП?

Законопроект №12414 поздно вечером 22 июля опубликовали на сайте официального печатного издания Верховной Рады – "Голос Украины". Вступить в силу этот документ должен уже 23 июля.



Закон о НАБУ и САП опубликовали в газете "Голос Украины" / Скриншот из телеграм-канала Ярослава Железняка