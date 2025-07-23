Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кирилла Буданова в его телеграм-канале.

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Что сказал Буданов о ситуации с законом о НАБУ?

Кирилл Буданов написал, что украинская история научила наших граждан – нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия.

У нас одна общая беда, один враг. Поэтому решать внутренние противоречия стоит путем открытого диалога для достижения единой общей цели – отстоять нашу страну,

– сказал генерал.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины также выразил уверенность, что Украину спасут сильные войско и институты.

"Мы должны проявить мудрость и ответственность", – резюмировал Буданов.

Это заявление главы ГУР прозвучало на фоне голосования в Верховной Раде по резонансному законопроекту №12414 об урезании полномочий НАБУ и САП и масштабных протестов из-за этого.

К слову, Владимир Зеленский в обращении к украинцам 23 июля отметил, что НАБУ и САП продолжат свою работу. Но без российских влияний, что и стремятся очистить.