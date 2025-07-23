Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Кирила Буданова у його телеграм-каналі.

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Що сказав Буданов про ситуацію із законом про НАБУ?

Кирило Буданов написав, що українська історія навчила наших громадян – нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності.

В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети – відстояти нашу країну,

– сказав генерал.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України також висловив впевненість, що Україну врятують сильні військо та інституції.

"Ми повинні проявити мудрість і відповідальність", – резюмував Буданов.

Ця заява голови ГУР прозвучала на тлі голосування у Верховній Раді щодо резонансного законопроєкту №12414 про урізання повноважень НАБУ і САП та масштабних протестів через це.

До слова, Володимир Зеленський у зверненні до українців 23 липня зазначив, що НАБУ і САП продовжать свою роботу. Але без російських впливів, що і прагнуть очистити.