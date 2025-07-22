Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Що відомо про підозру Магомедрасулову

Голова СБУ Василь Малюк нагадав, що Руслан Магомедрасулов є координатором діяльності НАБУ в Дніпропетровській і Запорізькій областях, які є прифронтовими. Слідчі встановили факти співпраці посадовця з Росією – а саме його комерційної діяльності.

Пан Магомедрасулов на телефоні з Дагестаном організовував туди поставки насіння конопель. Це аграрний бізнес, який належить його батькові. Його батько, паралельно він також займався цією діяльністю,

– вказує Малюк.

Окрім цього, СБУ поділилася аудіо, на яких мати Магомедрасулова "аплодувала" російському диктатору Володимиру Путіну. Вона раділа, коли ворог окупував Вугледар.

"Учора, коли його затримували, ну це був верх нахабства, це знаєте, горлівським акцентом: "Я вас всіх, дайте мені два тижні, я вас усіх кончу, ви всі будете отвєчать", – уточнив очільник СБУ.

Також виявилося, що високопосадовець НАБУ був близьким соратником нардепа від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Федора Христенко. Колись вони разом навчалися у Донецькому університеті.

Сам же Христенко пов'язаний із Юрою Єнакієвським, який організував антимайдан і відправляв туди так званих "тітушок", а також Арменом Горлівським, якого підірвали у Москві у лютому цього року.