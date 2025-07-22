Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Смотрите также Обыски, протесты и фактическая ликвидация НАБУ и САП: все о ситуации вокруг закона №12414

Что известно о подозрении Магомедрасулову

Председатель СБУ Василий Малюк напомнил, что Руслан Магомедрасулов является координатором деятельности НАБУ в Днепропетровской и Запорожской областях, которые являются прифронтовыми. Следователи установили факты сотрудничества чиновника с Россией – а именно его коммерческой деятельности.

Господин Магомедрасулов на телефоне с Дагестаном организовывал туда поставки семян конопли. Это аграрный бизнес, который принадлежит его отцу. Его отец, параллельно он также занимался этой деятельностью,

– указывает Малыш.

Кроме этого, СБУ поделилась аудио, на которых мать Магомедрасулова "аплодировала" российскому диктатору Владимиру Путину. Она радовалась, когда враг оккупировал Угледар.

"Вчера, когда его задерживали, ну это был верх наглости, это знаете, горловским акцентом: "Я вас всех, дайте мне две недели, я вас всех кончу, вы все будете отвечать", – уточнил глава СБУ.

Также оказалось, что чиновник НАБУ был близким соратником нардепа от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Федора Христенко. Когда-то они вместе учились в Донецком университете.

Сам же Христенко связан с Юрой Енакиевским, который организовал антимайдан и отправлял туда так называемых "титушек", а также Арменом Горловским, которого взорвали в Москве в феврале этого года.