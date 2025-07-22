В ходе досудебного расследования также установлено, что отец Руслана Магамедрасулова – Сентябр Магамедрасулов имеет гражданство России, однако чиновник НАБУ не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон, передает 24 Канал.

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На какую ошибку СБУ указали в НАБУ?

Также СБУ обнародовала аудиозапись, на которой Магамедрасулов рассказывает, что у его отца есть семена конопли, которые очень востребованы государственной программой Дагестана.

СБУ говорит, что государственная программа, упомянутая в разговоре, российская / Фото СБУ

Между тем детектив НАБУ Владимир Васильчук указывает на то, что в разговоре речь идет не о Дагестане, а об Узбекистане и его государственной программе.

Обратите внимание! На аудиозаписи название страны звучит нечетко. В то же время в Узбекистане действительно действует государственная программа по выращиванию технической конопли. Там в 2020 году приняли закон, позволяющий юридическим лицам получать лицензии на выращивание и использование конопли с содержанием ТГК (тетрагидроканнабинола) до 0,2 процента только для промышленных целей, без производства наркотических веществ.

"Могу посоветовать Служба безопасности Украины хорошие наушники, которые помогают выслушивать разговоры", – написал Васильчук.

В Центре противодействия коррупции тоже настаивают, что в обнародованных отрывках СБУ говорится о продаже семян конопли, которые востребованы государственной программой Узбекистана.

Первый отрывок разговора Магамедрасулова о семенах конопли: смотрите видео

Второй отрывок разговора: смотрите видео