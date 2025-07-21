Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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СБУ и ОГП задержали по подозрению в ведении бизнеса в России одного из руководителей детективов НАБУ
Основные тезисы
- СБУ и Офис генпрокурора задержали одного из руководителей детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса с Россией.
- Магамедрасулов подозревается в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан и возможных контактах с российскими спецслужбами.
- Следствие выявило его связи с нардепом-беглецом Федором Христенко, что имеет влияние на деятельность НАБУ.
В понедельник, 21 июля, СБУ и Офис генпрокурора провел обыски у детективов НАБУ. Один из руководителей был задержан по подозрению в торговле с врагом.