Среди возможных преемников Путина фигурирует немало имен, но кто из этих людей возглавит Россию после смерти кровавого диктатора, пока не знает никто. Впрочем, круг претендентов очертить можно. Это и нынешний премьер Мишустин, который в соответствии с так называемой "конституцией" России имеет приоритетное право, и мэр Москвы Собянин, бывший охранник Путина Дюмин и даже бывший президент России Медведев.

Среди круга претендентов, учитывая определенные обстоятельства, даже были Навальный и Пригожин, но выбыли "по биологическим причинам". Также считается таким, что "выбыл", уже бывший секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Его Путин лишил важной должности и перевел на фактическую пенсию – своим помощником и куратором развития флота. При этом сын путинского приспешника – Дмитрий, который в предыдущем правительстве Мишустина занимал пост министра сельского хозяйства, свои позиции даже усилил. Его повысили до статуса заместителя премьера.

Патрушев-младший в путинской России получил неофициальный статус "принца" и "золотого ребенка". Еще в октябре 2022 года американское издание Washington Post назвало Патрушева-младшего одним из потенциальных преемников Путина. И хотя американские журналисты уже традиционно для себя не назвали источников, ограничившись туманными намеками на определенных экспертов и окружение Патрушева-старшего, на публикацию обратили внимание.

24 Канал продолжает серию рассказов о вероятных преемниках Путина на троне. И на этот раз мы остановимся именно на сыне Николая Патрушева.

К теме Ближайший человек Путина и новый Берия: кто такой Алексей Дюмин и станет ли он преемником царя

Свой для элит и влиятельный отец: почему ставку могут сделать на Дмитрия Патрушева

Среди преимуществ Дмитрия Патрушева Washington Post называет его молодость (почти 45 лет на момент публикации), знание языков, профессионализм и "не загрязненность в войне" (хотя это и не так – 24 Канал). На самом же деле главным фактором здесь будет системность – он свой для элит, а также влиятельность отца.



Патрушев (слева в темных очках) и Путин с Медведевым / Фото росСМИ

Собеседник Washington Post, который когда-то работал на Николая Патрушева, даже примерно расписал, как может произойти подъем Патрушева-младшего. Это повторение пути самого Путина:

Он может стать премьер-министром в один день, а на следующий день станет президентом. Патрушев – человек из системы. Если он скажет: "Моя позиция такая-то, за мной стоит половина Совфеда и Госдумы, давайте назначим выборы", – то он говорит от имени государства.

К этим заявлениям можно относиться по-разному. Можно считать, что авторы Washington Post (уже не впервые) начитались "НеЗигаря" и "Генерала СВР", можно предполагать, что анонимные источники американских журналистов из бывшего окружения Патрушева – это вполне персонифицированные бывшие кагэбисты, популяризированные в промышленных количествах интервью Дмитрием Гордоном и Олесей Бацман. А можно отнестись к этим заявлениям вполне серьезно и рационально.

Кто знает, возможно, это будет правдой. По крайней мере определенная логика в этом есть.

Потому что Николай Патрушев – это действительно "ближний круг" Путина, хотя эта связь скорее напоминает связь пса и его владельца. Он влиятельный, но, похоже, не имеет ощутимого влияния на самого Путина, он точно имеет козыри в конфигурации "после Путина" и это пока главный аргумент, что клан Патрушевых рано списывать со счетов.



Кто же станет преемником Путина на троне / Фото росСМИ

Кто такой Николай Патрушев и почему он такой влиятельный

В представлениях, где Россией правит не один престарелый и помешанный на переписывании истории деспот, а существует "коллективный Путин" и действуют так называемые "башни Кремля", Николаю Патрушеву отводилась очень значительная роль. Его называли и "серым кардиналом", и "вторым человеком после Путина", и "смотрящим за спецслужбами".

Он на этот имидж умело работал и выдавал грозные заявления об "англосаксах", "мировом правительстве" и "золотом миллиарде", крахе Европы и "конце" Америки, уверенно ориентировался в теме рептилоидов и американских биолабораторий, мог читать мысли госсекретаря США Мадлен Олбрайт и констатировал польскую оккупацию Украины.

Таинственности и солидности Патрушеву-старшему добавляла близость к Путину, они вместе работали в Ленинградском управлении КГБ СССР, где Патрушев якобы был то ли учителем, то ли куратором молодого Путина. Уже в 1990-е Путин вспомнил о старшем товарище, который в то время "прозябал" в Карелии, и помог ему перебраться в Москву. Тот сначала закрепился в администрации президента, а впоследствии Путин потянул Патрушева за собой в ФСБ. Когда уже сам Путин пошел на повышение и стал премьер-министром России, Патрушев получил от него пост руководителя ФСБ, который занимал с 1999 по 2008 годы.



Николай Патрушев и Путин / Фото росСМИ

Именно в этом статусе Николай Патрушев уже в первые месяцы на посту родил легендарный мем о "рязанском сахаре" – так он объяснил предотвращенный жителями Рязани теракт, который готовила ФСБ с использованием трех мешков гексогена, пытаясь представить его как действия чеченских сепаратистов, чтобы иметь повод для новой интервенции против Ичкерии, а также посадить Путина в президентское кресло.

Тот самый "рязанский сахар" – слово Николаю Платоновичу: смотрите видео

Позже Патрушев был куратором кровавых операций по "замирению" Ичкерии, террора против собственного населения и иностранных граждан.

Таким образом, можно говорить о Патрушеве как о человеке, лично преданном Путину, связанном с ним мафиозными законами омертвения и крови. Путин отблагодарил Патрушева за лояльность должностями и возможностью сытно "кормиться", то есть паразитировать на теле России и зарабатывать миллионы долларов. Также Патрушеву разрешено было сформировать сеть клиентов, номиналов и собственный клан, главной звездой которого стал сын путинского сатрапа Дмитрий. Кроме старшего сына и самого Николая Патрушева, главными действующими лицами клана являются младший сын Андрей, племянник Владимир и другие.



Клан Патрушевых / Инфографика издания "Полигон"

Дмитрий Патрушев является прямым наследником отца, а поскольку у Путина нет наследников мужского пола (в политической культуре России женщинам отведена второстепенная и откровенно вспомогательная функция), сын соратника диктатора вполне может рассматриваться как наследник так называемого "президента".

В эпоху позднего Путина Патрушев возглавил Совбез России и в этой роли получил высокую трибуну для распространения конспирологических теорий и прочего бреда. Как секретарь Совбеза Патрушев получил доступ к уху Путина и смог транслировать ему свои мысли.

Так, журналисты отводили ему ту роль, которая есть у Джейка Салливана в администрации Байдена, а авторы американской The New York Times и их британские коллеги из The Times убеждены, что именно Патрушев посеял у Путина в голове мысли о нападении на Украину.

Возможно, роль "главного ястреба" переоценивают – все же у Путина хватает собственного безумия, что он и продемострировал на заседаниях Совбеза накануне полномасштабного вторжения в Украину. Патрушев в этой парадигме – лишь голова, которая говорит.

И говорит то, что не мог прямо сказать Путин (о рептилоидах и плане Даллеса; ту же функцию, кстати, выполняет Медведев), но поскольку с течением войны, новыми санкциями и еще большей изоляцией России таких культурных "табу" для Путина становится все меньше – он даже стал говорить "б*я" вместо "мля", то и необходимость в посреднике отпала.

Поэтому, возможно, Патрушева-старшего и отправили на политическую пенсию. Впрочем, пенсия не означает небытие: в случае смерти или отстранения Путина тот вполне имеет потенциал протянуть собственного сына на новую высоту, а Дмитрий Патрушев может стать новым президентом России. Так, кто это такой?

Биография Дмитрия Патрушева

Дмитрий Патрушев родился 13 октября 1977 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). Это были любимые времена Путина – так называемый "застой". Семья Патрушева уже тогда была элитой как часть советской номенклатуры, а КГБ (Комитет государственной безопасности, – 24 Канал) был на верхушке иерархии.

После развала СССР позиции семьи не изменились, а только улучшились. Когда отец Дмитрия давал приказ взрывать дома россиян, чтобы привести Путина к власти, его сын получал диплом престижного московского вуза – Государственного университета управления, в 2004 Дмитрий закончил элитную Дипломатическую академию МИД России по специальности "Международная экономика", а в 2006 – профильную для семьи академию ФСБ (то же самое сделал и его младший брат Андрей).

Обучение в престижных вузах Дмитрий Патрушев совмещал с работой на госслужбе и научной работой: в апреле 2024 года он защитил кандидатскую диссертацию по менеджменту, а в июле 2008 – докторскую по экономике. Тайна такой многогранности, традиционная для российской элиты, – это плагиат. Научная новизна таких работ сомнительна, как и качество. Возможно, Патрушев-младший даже не открывал свои диссертации и точно не помнит их названия.



Дмитрий Патрушев / Фото росСМИ

Научные фальсификации никоим образом не помешали дальнейшей карьере сына путинского сатрапа.

С 1999 года он начал работать на государственной службе. Сначала в министерстве транспорта России, а затем в 2004 году перешел в государственный банк ВТБ, где за 3 года сделал головокружительную карьеру.

В 2007-м Патрушев-младший стал старшим вице-президентом банка. С 2010 по 2018 годы Дмитрий был председателем правления государственного "Россельхозбанка", а с 2016 по 2021 годы – членом совета директоров "Газпрома".

Интересно, что младший брат Дмитрий также шел к успеху бешеными темпами – в возрасте 24 лет стал советником главы "Роснефти" Сечина и отличился тем, что после 7 месяцев карьеры получил от Путина Орден почета с формулировкой "за многолетнюю службу". Сейчас Андрей заседает в правлении ПАО "Газпром-Нефть".

"Россельхозбанк" стал настоящим коррупционным хабом для всего клана Патрушевых – через него они проводили недружественные поглощения, используя свое влияние в ФСБ. Так, в частности, было с рейдерским захватом сети виномаркетов "Красное и Белое". Благодаря этим схемам клан Патрушевых накопил значительное состояние.

Клан имеет многочисленных номиналов, но сделки часто проводил лично Дмитрий Патрушев, особо не скрываясь, ведь справедливо считал, что у него мощная "крыша".

Так и произошло: даже установленный следователями факт вывода из финучреждения 1,5 миллиарда рублей никак не повлиял на репутацию Дмитрия и его семьи в России. Другое дело, что с 2022 года он находится под международными санкциями как "соратник режима Путина" и "соучастник вторжения в Украину".

Как младший Патрушев воровал украинское зерно

Банкование Патрушева-младшего в "Россельхозбанке" завершилось в 2018 году (но он остался председателем Наблюдательного совета), когда его вернули на госслужбу и сделали министром сельского хозяйства сначала в правительстве Медведева, а затем – Мишустина.

В этой роли Дмитрий встретил полномасштабное вторжение его государства в Украину и наработал себе на будущий приговор на будущем трибунале о военных преступлениях России и соучастии в них. Дело в том, что Россия активно воровала украинское зерно на оккупированных территориях и продавала под видом собственного за границу. То же касалось сельхозтехники.

Патрушев-младший не мог не знать об этом и не участвовать в преступлениях власти, частью которой был. Поэтому утверждение о том, что он якобы "не загрязнен войной", не является правдивым.

После так называемых "выборов" Путина в 2024 году было сформировано второе правительство Мишустина, Патрушев-младший в нем получил пост заместителя премьера.



Дмитрий Патрушев на приеме у Путина / Фото росСМИ

Личная жизнь Дмитрия Патрушева

Дмитрий Патрушев официально не женат, но у него аж 6 детей: 3 сына и 3 дочери. А еще – две жены. Некоторые журналисты даже утверждают, что "жен" у министра Патрушева может быть и больше.

Одна из жен Патрушева-младшего – Елизавета Гаршина, бывшая участница популярной в начале 2000-х неофолк-группы "Ивана Купала". Кстати, в этом статусе она приезжала в Киев на гастроли, где вынуждена была оправдываться перед журналистами, что группа привезла в Украину не бабушек, что были в клипах, а молодых певиц, которые и были реальными солистками.



Елизавета Гаршина (Патрушева) на сцене / Фото росСМИ

Дмитрий Патрушев – очень богат, но недвижимость оформлена не на него, а на государство, при этом его имя частично стерто из реестров.

Похожая история у Патрушева-старшего – его недвижимость записана на других людей, а сам он вообще фигурирует под псевдонимом "Луков". Согласно декларации чиновника, он имеет 3 гаража в элитном ЖК в центре Москвы, но не имеет жилья там. На самом деле квартира там есть, это апартаменты на 257 квадратных метров, но Патрушев их не декларирует.

Также Патрушев-младший не декларирует апартаменты на 200 квадратов на берегу Москвы-реки и еще немало всего, в частности загородный особняк на 300 квадратов в элитном поселке под Москвой. Кстати, он огражден сразу двумя заборами.

Значительную часть недвижимости Патрушев-младший записал на "жен". Так, уже упомянутая Елизавета Гаршина (Патрушева) имеет сразу две квартиры, объединенные в один лофт, в историческом особняке в центре Москвы. Кроме того, известно о квартире в элитной высотке на 175 квадратов на Воробьевых горах.



Марина Артемьева (Патрушева) / Фото из соцсети ВКонтакте

Вторая известная жена Патрушева-младшего – Марина Артемьева – также не бедствует. Она ездит на авто с госномерами, работает генпродюсером телеканала о моде World Fashion Channel и имеет достаточно атрибутов сладкой жизни. На нее и ее родственников записаны различные интересные бизнесы, связанные с кланом Патрушевых. При этом госпожу Марину устраивает, что у ее мужа есть другая семья и он не особо это скрывает.