Как женщины могут присоединиться к армии – сообщает 24 Канал.

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Как происходит мобилизация женщин

Согласно статье Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", все женщины с медицинским и фармацевтическим образованием обязаны стать на воинский учет. Однако это не означает, что их могут призвать на службу.

Хотя в 2025 году всеобщую мобилизацию продлен до 9 мая, но принудительно призвать могут только мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Женщины же имеют право служить исключительно на добровольных началах. Обязательного призыва для женщин, даже тех, вставших на учет, нет.

В то же время многие женщины становятся добровольцами и служат по контракту. По состоянию на сентябрь 2024 года в Минобороны сообщали, что в ВСУ несут службу более 68 тысяч гражданок Украины.

Согласно действующему законодательству, украинки, которые захотят стать на защиту нашего государства, должны стать на воинский учет и пройти курс базовой военной подготовки. После этого их будут считать военнообязанными, и женщины могут присоединиться к рядам ВСУ.

Также следует заметить, что беременные женщины, а также матери, которые самостоятельно опекают несовершеннолетнего ребенка, имеют право на освобождение от службы.