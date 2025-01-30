Об этом 24 Канал рассказывает в своем эксклюзивном материале.

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Кто может получить отсрочку

Военнообязанные, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, не подлежат призыву, при условии, что отсрочка была официально оформлена в соответствии со всеми требованиями.

Отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам, которые входят в определенные законом категории. Среди основных категорий такие: