После смерти Папы Римского начинается серия событий и мероприятий, которые совершенствовались веками во время прощаний с сотнями других понтификов. Часть ватиканских традиций восходят к Древнему Риму. Какова традиционная церемония прощания с папой рассказали в Politico, передает 24 Канал.

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Смерть папы подтверждает камерленго

Традиционно смерть папы подтверждает камерленго – старший чиновник Ватикана. Сейчас на этой должности кардинал ирландского происхождения Кевин Фаррелл.

По традиции именно он должен посетить мертвого в его частной часовне и позвать его по имени, чтобы попытаться разбудить.

В наше время – это лишь одна из традиций, ведь врачи подтвердят смерть понтифика стандартными медицинскими методами.

"Часто повторяющийся миф утверждает, что камерленго также осторожно стучит серебряным молоточком по голове папы. Ватикан долго это отрицал", – пишет Politico.

Если же понтифик не отзывается на имя, тогда его перстень с печатью для официальных папских документов, уничтожают. Это и означает конец правления папы. Также опечатываются папские апартаменты.

Камерленго сообщает коллегию кардиналов, руководящий орган высших церковных чиновников, о смерти понтифика, прежде чем об этом будет объявлено миру в заявлении Ватикана для СМИ.

Сердца пап хранятся в одной из церквей Рима

После смерти папы наступает Новендиал – девятидневный траур. В это время Италия также обычно объявляет период национального траура.

Его тело будет освящено, одето в папские одежды и выставлено в соборе Святого Петра для всеобщего обозрения, где сотни тысяч людей выстроятся в очередь, чтобы отдать свое почтение, в том числе, и иностранные сановники и мировые лидеры,

– рассказывает издание.

Традиционно тело папы выставлялось на возвышении. Однако, Франциск завещал, что он будет лежать в открытом гробу без такого великолепия.

Исторически пап часто бальзамировали. Некоторым даже удаляли органы перед погребением.

Так, в церкви возле фонтана Треви в Риме хранятся сердца более 20 пап в мраморных урнах. Они считаются святыми реликвиями. Правда, в наше время такая практика "вышла из употребления".

В соборе Святого Петра и во всем католическом мире будут проходить ежедневные мессы-реквиемы.

В это время в Ватикане также наступает переходный период под названием Sede Vacante, что означает "вакантный престол". На это время правление церковью временно передается коллегии кардиналов. Но никакие важные решения до избрания нового папы не могут быть приняты.

Погребение папы

Похороны Папы Римского, скорее всего, состоятся на площади Святого Петра на 4 – 6 день после его смерти. Службу возглавит 91-летний декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.

Традиционно папу хоронят в Ватиканских гротах, склепах под собором Святого Петра. Там похоронены почти 100 пап, в том числе папа Бенедикт XVI, предшественник Франциска, который ушел в отставку в 2013 году и умер в 2022 году,

– добавили в Politico.

Однако, в 2023 году Франциск рассказывал, что местом своего последнего упокоения он выбрал базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме. Это одна из любимых и наиболее посещаемых им церквей.

Поэтому, похоже, Франциск может стать первым папой за последнее время, который будет похоронен за пределами Ватикана.

Также, по традиции понтификов хоронили в трех гробах, вложенных друг в друга: первый был из кипариса, второй – из цинка, третий – из вяза. Однако Франциск приказал похоронить его в одном гробу, сделанном из дерева и цинка.

Он также, вероятно, будет похоронен со своим рогито – документом из 1000 слов, которое рассказывает о его жизни и правлении.

Через несколько недель собирается конклав

Через 2 – 3 недели после похорон папы коллегия кардиналов соберется в Сикстинской капелле, чтобы провести конклав. Это чрезвычайно секретный процесс избрания нового понтифика.

Теоретически любой крещеный римо-католик имеет право на папство, но в течение последних 700 лет папу всегда выбирали из коллегии кардиналов,

– отмечает издание.

Большинство из 266 понтификов были европейцами. Но Франциск был рожден в Аргентине и стал первым папой не из Европы за 1300 лет.

Кандидаты на пост папы не ведут никакой открытой агитации. Наблюдатели из Ватикана называют кардиналов, которые имеют хорошие шансы стать папами, papabile.

"В день голосования Сикстинская капелла со знаменитым потолком, разрисованным Микеланджело, физически ограждена, а кардиналы, которые дали присягу хранить тайну, заперты внутри", – пишет Politico.

В голосовании могут участвовать только кардиналы в возрасте до 80 лет. Их – около 120 человек. Они тайно проголосуют за своего избранного кандидата, написав его имя в бюллетене и положив его в чашу на алтаре.

Если ни один из кандидатов не наберет необходимой две трети голосов, то далее проводится новый тур голосования. Их за день может быть 4.

Конклав, который избрал Папу Франциска в 2013 году, длился около 24 часов и имел 5 голосований.

Правда, этот процесс может длиться и дольше. Так, в XIII веке он длился примерно 3 года, а в XVIII – 4 месяца.

После подсчета бюллетени сжигают в заранее установленной печи в Сикстинской капелле, а в другой – зажигают химическое вещество, информируя мир: черный дым – нового папу не выбрали, белый дым – выбрали.

"У нас есть Папа"

После успешного голосования представитель Коллегии кардиналов зачитывает латинское объявление Habemus papam, что означает "У нас есть Папа", с главного балкона базилики Святого Петра.

Затем новоизбранный Папа, выбрав папское имя (скорее всего, в честь святого или предшественника) и надев белую сутану, выходит на балкон, чтобы выступить со своим первым обращением к публике,

– пишет издание.

Большинство пап находились в должности до дня своей смерти.

Лишь 85-летний Бенедикт XVI, который ушел в отставку в 2013 году из-за ухудшения здоровья, – единственный за 600 лет понтифик, который решил сам уйти с должности.