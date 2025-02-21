Об этом заявил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала.

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Как ЕС планирует принять новый пакет санкций против России

Ожидается, что в 16-м пакете санкций против России будут и новые индивидуальные ограничения. Кроме того, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас инициирует подготовку нового военного пакета для Украины. Эту тему министры обсудят во время заседания в понедельник.

Помощь будет базироваться на наиболее насущных потребностях Украины – артиллерии, боеприпасах, системах противовоздушной обороны и ракетах,

– сказал высокопоставленный чиновник.

По словам собеседника, среди помощи будет и тренировка украинских военных, а также оснащение украинских бригад. Также ожидается и оказание поддержки для украинской оборонной промышленности.

Высокопоставленный добавил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину, как через санкции, так и предоставляя помощь для Киева.

"Для нас очень важно укрепить Украину и обеспечить возможность сказать "нет" плохой сделке", – сказал высокопоставленный дипломат.

В ЕС будут пытаться достичь единодушного согласия 27 государств-членов ЕС по военному пакету для Украины. Впрочем, в случае ветирования одной из стран, в Евросоюзе предлагают прибегнуть к конструктивному удержанию.

Если это позволит всем продолжать укреплять Украину – это будет отличным способом,

– сказал дипломат.

Европейский чиновник отметил, что в понедельник министры не будут обсуждать переговоры между Москвой и Вашингтоном. В Брюсселе говорят, что поддерживают позицию Зеленского и хотят, чтобы Европа тоже присоединилась к столу переговоров.

"Мы не знаем, куда идут эти переговоры. И я также цитирую президента Зеленского, что для того, чтобы любые переговоры были справедливыми и устойчивыми, Украине нужно место за столом переговоров, а также Европе нужно место за столом переговоров", – сказал собеседник.

К слову, известно, что 16-й пакет санкций Европейского Союза против России будет содержать визовые запреты и замораживание активов для 48 физических и 35 юридических лиц. Также вводятся новые юридические критерии для включения в санкционный список капитанов российских танкеров "теневого флота".