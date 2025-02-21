Про це заявив високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Як ЄС планує ухвалити новий пакет санкцій проти Росії

Очікується, що в 16-му пакеті санкцій проти Росії будуть й нові індивідуальні обмеження. Крім того, верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас ініціює підготовку нового військового пакету для України. Цю тему міністри обговорять під час засідання у понеділок.

Допомога базуватиметься на найбільш нагальних потребах України – артилерії, боєприпасах, системах протиповітряної оборони й ракетах,

– сказав високопосадовець.

За словами співрозмовника, серед допомоги буде й тренування українських військових, а також оснащення українських бригад. Також очікується і надання підтримки для української оборонної промисловості.

Високопоставлений додав, що Євросоюз продовжить підтримувати Україну, як через санкції, так і надаючи допомогу для Києва.

"Для нас дуже важливо зміцнити Україну і забезпечити можливість сказати "ні" поганій угоді", – сказав високопоставлений дипломат.

В ЄС намагатимуться досягти одностайної згоди 27 держав-членів ЄС щодо військового пакету для України. Втім, у разі ветування однієї з країн, в Євросоюзі пропонують вдатися до конструктивного утримання.

Якщо це дозволить усім продовжувати зміцнювати Україну – це буде чудовим способом,

– сказав дипломат.

Європейський чиновник зазначив, що у понеділок міністри не обговорюватимуть перемовини між Москвою та Вашингтоном. У Брюсселі кажуть, що підтримують позицію Зеленського і хочуть, аби Європа теж доєдналась до столу перемовин.

"Ми не знаємо, куди йдуть ці переговори. І я також цитую президента Зеленського, що для того, щоб будь-які переговори були справедливими й сталими, Україні потрібне місце за столом переговорів, а також Європі потрібне місце за столом переговорів", – сказав співрозмовник.

До слова, відомо, що 16-й пакет санкції Європейського Союзу проти Росії міститиме візові заборони і заморожування активів для 48 фізичних та 35 юридичних осіб. Також запроваджуються нові юридичні критерії для включення до санкційного списку капітанів російських танкерів "тіньового флоту".