Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Євроради Антоніу Кошта у X.

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Що відомо про візит керівництва ЄС до Києва

Кошта заявив, що 24 лютого відвідає Київ разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

24 лютого виповниться третя річниця від повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я вирішив з цієї нагоди приїхати до Києва, разом з Урсулою фон дер Ляєн, щоб підтвердити нашу підтримку героїчного українського народу та демократично обраного президента Володимира Зеленського,

– написав президент Євроради.

В такий спосіб він непрямо відповів на заяви президента США Дональда Трампа про "Зеленського-диктатора".

Крім того, з допису Кошти випливає, що рішення про візит до Києва було ухвалене нещодавно – він також вибачився перед лідером Кот-д’Івуару та керівництвом ЮНЕСКО за зміну своїх планів, через що довелося перенести захід, що планувався на цю дату.

До слова, у Reuters повідомили, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також планує відвідати Україну 24 лютого, щоб "підтвердити підтримку української демократії та президента Володимира Зеленського".