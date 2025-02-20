Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Евросовета Антониу Кошта в X.

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Что известно о визите руководства ЕС в Киев

Кошта заявил, что 24 февраля посетит Киев вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

24 февраля исполнится третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Я решил по этому случаю приехать в Киев, вместе с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы подтвердить нашу поддержку героического украинского народа и демократически избранного президента Владимира Зеленского,

– написал президент Евросовета.

Таким образом он косвенно ответил на заявления президента США Дональда Трампа о "Зеленского-диктатора".

Кроме того, из сообщения Кошты следует, что решение о визите в Киев было принято недавно – он также извинился перед лидером Кот-д'Ивуара и руководством ЮНЕСКО за изменение своих планов, из-за чего пришлось перенести мероприятие, что планировалось на эту дату.

К слову, в Reuters сообщили, что премьер-министр Испании Педро Санчес также планирует посетить Украину 24 февраля, чтобы "подтвердить поддержку украинской демократии и президента Владимира Зеленского".