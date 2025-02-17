Мюнхенская конференция по безопасности, которая задумывалась много лет назад как трансатлантические посиделки верных союзников, по итогам 2025 года вообще может стать последним мероприятием в таком формате с последующей трансформацией в "каждый сам за себя".

В этом заключаются плохие новости, а хорошие же в том, что Украина сама по себе не останется. 24 Канал подводит итоги насыщенной недели и с осторожным оптимизмом смотрит в завтрашний день.

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Тревожная тишина и шок от речи Вэнса в Мюнхене

Стендап вице-президента США Джей Ди Вэнса на MSC 2025 вызвал мрачную тишину в зале, подарил новое мемное фото Виталия Кличко и откровенно шокировал всех европейцев.

Господин, который еще год назад читал сказку с трибуны Сената, откровенно блокируя таким странным образом помощь Украине, сейчас взялся делать примерно то же самое, но уже в Европе.

Как стало понятно из речи-лекции посланника Трампа, главной угрозой США видят не Китай и даже не самую большую войну в Европе с 1945 года с сотнями тысяч жертв, геноцидом и массовыми разрушениями, а, внимание, – притеснения демократии в Европе.



Коллаж агентства Синьхуа

Под "притеснениями" Джей Ди Вэнс понимает нежелание Европы создавать теплую ванну для неонацистов в Германии и сумасбродных сепараторов украинских земель в Румынии.

Биография Кто такой Джей Ди Вэнс и почему позволяет себе читать нотации Европе

Вэнс упрекал отмену выборов в той же Румынии из-за доказанного влияния российских спецслужб и на основании этого ставил под сомнение прочность самой демократии уже в целой Европе, сознательно забыв, что нечто подобное стало причиной к мощному скандалу в США.

В 2016-м году, напомним, махинации с данными пользователей Facebook от конторы под названием Cambridge Analytica существенно повлияли на ход президентской кампании в США и похоронили фаворитку гонки Хиллари Клинтон. Зато фактически поспособствовали победе Дональда Трампа.



Впоследствии оказалось, что по той же схеме махинации с соцсетями повлияли на результаты референдума по Brexit в Великобритании.

Единая стратегия Америки и команды Трампа

Речь Джей Ди Вэнса на MSC 2025 вместе с заявлениями министра обороны США Пита Хегсета на "Рамштайне" под британским председательством о неважности для США Европы как таковой, противоречивая волна вербального тарифного белого шума от президента Трампа, а также его звонок Путину и попытка договориться с российским диктатором о судьбе Украины без участия как самой Украины, так и Европы – все это отдельно выглядит как сюр и попытка вслед за Филиппом Киркоровым "зайти не в ту дверь", но при сочетании видится уже как целостная стратегия.

И заключается эта стратегия в том, чтобы переломить Европу об колено. Или, как сказал Путин (и потом залайкал Трамп) – "поставить к ноге", чтобы потом диктовать свою волю и снимать сливки.

Сюда же стоит добавить и ненасытное желание поживиться украинскими литием и титаном в обмен на уже оказанную помощь, которую Украина получила как гранты и которая была не только одобрена президентом Байденом, но и Конгрессом, где заседали также и трамписты, включая господина Вэнса. Переговоры с американцами об украинских полезных ископаемых, пожалуй, лучше всего описывает мем времен президента Порошенко – "циничные барыги".

Примерно так попытались себя вести уважаемые союзники из Вашингтона. И это тот случай, когда вся эта компания откровенно переборщила. Потому что ни Украина, ни Европа такого терпеть не стали.

Пробуждение Европы?

Президент Украины Владимир Зеленский уже в Мюнхене довольно вежливо, но все же жестко "разнес" позицию Америки, а европейские лидеры не разбились на отдельные кружки по интересам, а продемонстрировали общую позицию.

Ее суть заключается в том, что никакой Вэнс не имеет права поучать, голос Европы должен быть услышан и это не должна быть ситуация как с "голосом Донбасса", потому что ЕС – это большой и самостоятельный игрок, с которым должны считаться как США, так и Россия.

Доказательством этого должна стать срочная встреча 17 февраля лидеров Европы. Экстренный саммит примет Париж, а его основной темой станет урегулирование войны в Украине. При этом никто не скрывает, что срочность заключается в консолидированном ответе на лекцию Джей Ди Вэнса и попытки Трампа "поставить Европу к ноге".

Ожидается, что теперь Макрон, Стармер и другие, чтобы доказать Трампу свою силу и субъектность, наперегонки будут соревноваться в том, кто больше и решительнее поможет Украине.



Кир Стармер и Эммануэль Макрон / Фото AP

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Издание Bloomberg, в частности, информирует, что на саммите будет обсуждаться увеличение помощи Украине. Также непременно там снова будут говорить о европейских войсках в Украине.

Уже сейчас мы слышим громкие заявления британского премьера Кира Стармера о готовности отправить в Украину (как и во времена Крымской войны) войска.

Это не только вопрос о будущем Украины – он имеет жизненно важное значение для всей Европы. Обеспечение прочного мира в Украине, что гарантирует ее суверенитет в долгосрочной перспективе, необходимо для того, чтобы удержать Путина от дальнейшей агрессии в будущем... Поэтому я отправляюсь в Париж с очень четким посланием для наших европейских друзей. Мы должны показать, что действительно серьезно относимся к собственной обороне и несем собственное бремя... Я не говорю об этом легкомысленно. Я очень глубоко чувствую ответственность, связанную с потенциальной возможностью подвергнуть опасности британских военнослужащих. Но любая роль в обеспечении безопасности Украины – это помощь в обеспечении безопасности нашего континента и безопасности нашей страны,

– Кир Стармер в авторской статье для The Telegraph намекает на необходимость того, за что еще год назад президента Франции Макрона называли чудаком.

Слова Стармера трудно переоценить, потому что это едва ли не первое громкое обращение к собственному народу о том, что, возможно, придется отстаивать свои убеждения и свой образ жизни с оружием в руках. До этого европейский консенсус заключался в том, что это почти чужая война, которую можно только финансировать и не очень в целом беспокоиться, потому что Бахмут или Покровск – это где-то далеко.

Однако российские диверсии на Балтике и по всей Европе, а также неизменно агрессивная риторика Путина указывают, что это совсем не так. Враг уже здесь и давно готов, а украинский Хеймдалль, если ему не помочь, может и не удержать Бифрест.

Кроме Стармера звучат и другие, не менее решительные голоса. Конечно, к некоторым есть вопросы. Например, как ястребиные заявления польских политиков, в частности министра иностранных дел Радослава Сикорского, коррелируются с нежеланием Польши отправлять свои войска в Украину. При этом заявление господина министра о жесткой необходимости для Европы иметь собственный план относительно мира в Украине указывает на потерянное время (минимум год со времени заявлений Макрона о совместной военной миссии в Украине), а также на то, что его нет.

Еще одним фактором станут выборы в Германии – они состоятся уже 23 февраля 2025 года и могут изменить очень многое. Прежде всего заменить нерешительного канцлера Шольца на более харизматичного и согласного играть в европейском оркестре Мерца.

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Потенциальное избрание канцлером Германии главы ХДС разблокирует новые возможности. И речь не только о ракетах Taurus, но и усилении санкций и усилении контроля за их соблюдением, а также и совместной операции против "теневого флота" россиян на Балтике.

Но самое главное – это европейское единство. Только оно не даст Трампу выкручивать руки и плясать под его дудку.

Китайский рояль в кустах

Тем временем неожиданная помощь Европе пришла из Китая: почетный мюнхенский гость, министр иностранных дел КНР Ван И, заявил, что голос Европы должен быть услышан на переговорах США и России. На этом он не остановился и провел еще и встречу с украинцами, будто намекая, что это не PvP, а куда более сложная игра.



Ван И / Фото fmprc

Китай, который все три года большой войны "проспал" и был едва ли не полуофициальным союзником России, на фоне сближения Путина и Трампа внезапно ожил и начал активизироваться. Видимо, в Пекине вспомнили, как в свое время Никсон и Киссинджер вытащили Китай из нищеты в обмен на панд и дружбу против СССР.

Сейчас у китайских коммунистов есть все основания считать, что Вашингтон хочет осуществить такой же трюк уже против них, а потому они начали искать новые для себя варианты, забыв, что "Океания всегда воевала с Евразией".

Таким образом, шок от действий США не привел к хаосу, а наоборот – поспособствовал консолидации Европы. Она не склонила голову перед Вэнсом и, перефразируя Подервянского, не стала "жить по лжи, как учитель бородатый нас учил", а наоборот – показала зубы и не дала превратить Украину в разменную карту.

Поэтому Украина не осталась сама в выборе между геноцидом от россиян и ограблением от американцев без всяких гарантий безопасности, вместо этого получила от европейских лидеров мощную поддержку. Остается только увидеть, как слова трансформируются в реальные действия.