Привлечение россиянами в войне против Украины частей регулярной армии КНДР вернуло актуальность дискуссии о привлечении войск западных союзников для помощи ВСУ.

Если зимой 2024 года президент Макрон шокировал (как и положено визионеру) союзников (прежде всего канцлера Шольца) идеей отправить войска в Украину, то сейчас о таком плане говорят все чаще и он находит новых сторонников. В частности, активное обсуждение идеи фиксирует влиятельное издание Politico. Если в начале года не было понятно, а даст ли вообще согласие на "Макрон, введи войска" Украина, то сейчас вполне прозрачные намеки на это мы видим в самом Плане победы Зеленского.

Насколько это реально и как вызревает политическая воля для такого решения – читайте в материале 24 Канала.

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Есть ли в Плане победы что-то об иностранных войсках в Украине

второй пункт документа предусматривает совместные действия ПВО и сбивания российских ракет и самолетов, а также расширение обмена разведывательными данными между Украиной и НАТО.

третий пункт Плана победы предусматривает размещение на территории Украины неядерного стратегического пакета сдерживания.

четвертый пункт предусматривает совместную защиту и инвестирование в добычу стратегических ресурсов Украины на триллионы долларов.

пятый пункт касается периода после войны и является перспективой, однако идея об обмене военным опытом и военными контингентам может быть шагом не только для размещения украинцев в Европе, но и обратной миссии союзников по НАТО, которым необходимо будет приобретать опыт.

Неядерное сдерживание и размещение войск: три возможных варианта

Что именно имеется в виду под "неядерным стратегическим пакетом сдерживания" – военная тайна, однако без сомнений здесь говорится о размещении иностранных военных и не простых. Количество их также может быть довольно значительным.

К примеру, вспомним недавнюю операцию США по переброске в Израиль систем ПРО THAAD. Стандартное количество персонала для развертывания и надлежащей работы такой батареи – примерно сотня военных. Американцам удалось сократить их физическое присутствие на израильской земле за счет размещения части персонала и радаров на своих авианосцах.



Однако в украинском случае такой вариант вряд ли возможен, хотя бы из-за позиции Турции относительно незыблемости норм конвенции Монтре, которая запрещает заход военных кораблей через Черноморские проливы во время боевых действий.

Кроме операторов "пакета сдерживания", НАТО может предложить и традиционные контингенты. Они могут выполнять в Украине сразу несколько функций.

Первая идея – подготовка и обучение новых украинских подразделений

Этот план уже частично реализован, в основном непублично. Впрочем, после демарша КНДР особого смысла прятаться уже нет. Поэтому союзники Украины все активнее начинают говорить о формализации присутствия иностранных инструкторов и масштабировании проекта.

В частности, глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис 21 октября заявил, что на фоне сообщений о привлечении войск КНДР к войне в Украине Западу следует вернуться к идее Макрона об отправке войск НАТО на украинскую территорию.

Мы все еще отстаем, реагируя на эскалацию, вместо того чтобы изменить это. Идею Макрона следует пересмотреть, лучше поздно, чем никогда,

– Габриэлюс Ландсбергис в соцсети Х призывает союзников действовать смелее.

Вторая идея – это подготовка и обучение под руководством украинских ветеранов

Это, кстати, вполне реальный вариант, потому что воины и офицеры НАТО пока имеют только теорию. Зато практика и опыт действительно современной войны – почти исключительная привилегия Сил обороны Украины, потому что украинские бойцы знают, что такое танковые битвы под Тростянцом, общевойсковые операции с прорывами фронта, десантные рейды и война FPV-дронов.

Что бывает, когда красивая, успешная и очень технологичная армия не учитывает реалий, нам показал в реальном времени ЦАХАЛ, который наделал всех возможных ошибок в первые дни операции в Газе. Так же и Россия (та самая вторая армия мира) потеряла в первые месяцы вторжения в Украину чуть ли не весь свой кадровый ресурс, что готовила годами, и потом вынуждена была проводить паническую мобилизацию и выгребать всех зеков и бомжей, чтобы заткнуть ими дыры.

За все эти ошибки было оплачено кровью и европейцы вряд ли захотят платить такую цену, особенно, когда уже есть учителя и условия.

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Третья идея – размещение войск НАТО на линии соприкосновения

Когда президент Зеленский в сентябре 2024 года говорил, что потенциальный мир значительно ближе, чем кажется, его слова удивили многих. Впрочем, российское "мясное наступление", длящееся с октября 2023 года, не может быть вечным и никакие боевые корейцы, загримированные под бурятов, здесь не помогут.

Согласно динамике потерь оккупантов в Украине, их хватит разве на неделю (особенно после того, как Пентагон перестал "прикидываться дурачком" и объявил коммунистов законными военными целями), а дальше придется "сворачивать лавочку".

Завершение активной фазы боевых действий не будет означать победы ни Украины, ни России. Последняя совершенно точно попытается восстановить силы для новой попытки. Чтобы этого не произошло и нужны западные войска на фронте. Потому что за убитых корейцев никто не спросит, но реальные (а не вымышленные Скабеевой) солдаты НАТО – это как раз та "красная линия", которую трус Путин не пересечет, каким бы больным маньяком он ни был.

Оптимальным для нас вариантом будет, если союзники не станут ждать остановки активной фазы, а начнут уже действовать сейчас (собственно, это и предусматривал один из вариантов плана Макрона).

Сейчас Украина вынуждена держать большие силы на юге и севере страны из-за потенциальной угрозы со стороны Беларуси и российского анклава в Молдове, а также из-за риска высадки российского десанта в Одесской области.

Вероятность всех этих событий небольшая, но не является нулевой. Поэтому Россия оттягивает значительные ресурсы Сил обороны, которые можно было бы использовать на Курском фронте, на Донбассе, Харьковщине или Запорожье с Херсонщиной. В случае, если войска НАТО станут на позиции в Житомирской и Одесской, области мы получим значительные подкрепления для проведения собственных операций на фронте.

Поддерживают ли США и страны ЕС отправку войск в Украину

Конечно, такое решение требует политической воли и консенсуса в ЕС и НАТО. Однако Запад уже понял, что Путин не остановится (иначе он бы не пытался похитить выборы в Молдове и Грузии, не засылал шпионов и диверсантов в Европу, не тянул бы Трампа в Белый Дом и не угрожал уничтожить Францию, Германию Великобританию и всех остальных.

Поскольку имеем в НАТО Венгрию и Словакию, держим в голове еще и Турцию, то решение об отправке экспедиционных войск в Украину придется принимать персонифицировано на уровне отдельных государств. Устав НАТО этого не запрещает.

Препятствием могут стать внутренние проблемы страны. Например, сейчас трудно представить, что на боевое дежурство где-то на Житомирщине заступят немцы. Однако никогда не говори никогда.

Напомним, что в феврале 2024-го Олаф Шольц, реагируя на план Макрона, пообещал, что никакие европейские или натовские войска не будут развернуты в Украине. Сейчас же кажется, что его позиция становится все более маргинальной. Как и сам господин Олаф, который стремительно превращается в "хромую утку", и когда он непременно уйдет (в 2025 году), вопрос "Таурусов" и воинов Бундесвера в Украине снова станут актуальными.

Важно иметь такую возможность хотя бы как вариант. Каждый раз, когда мы говорим о войсках в Украине, это дает Путину немного больше неопределенности относительно того, куда движется конфликт. И это хорошо,

– эстонский депутат Европарламента и бывший генерал и командующий вооруженными силами Эстонии с 2011 по 2018 год Рихо Терхас в комментарии Politico демонстрирует адекватное понимание ситуации.

Именно поэтому над словами президента Федеральной службы разведки Бруно Каля о том, что "российские вооруженные силы могут быть в состоянии осуществить атаку на НАТО не позднее конца этого десятилетия", уже никто не смеется и не считает главного немецкого разведчика фантазером, который лишь хочет выбить новые миллиарды евро на военные контракты. Потому что опасность реальная – ее показывают просто по Euronews, как и российские диверсанты в Старой Европе.

К счастью, в Европе далеко не все готовы быть Орбанами (то есть премьером Венгрии и его советником Балашем Орбаном, который называет сопротивление россиянам безответственным и в качестве примера приводит кровавое подавление россиянами венгерской революции 1956 года).

И если европейцы не хотят позора и потенциального геноцида уже у себя дома, то должны действовать решительно.

Но не только Европа, не надо ставить крест и на главной движущей силе НАТО. Потому что в США также вскоре сменится власть и могут кардинально измениться представления об эскалации. По крайней мере, уже раздаются голоса о необходимости появления американских военных в Украине.

Администрация Байдена – Харрис должна четко заявить, что участие северокорейских войск в этом конфликте является красной линией для Соединенных Штатов... Если северокорейские войска вторгнутся на суверенную территорию Украины, Соединенным Штатам необходимо серьезно рассмотреть возможность прямых военных действий против северокорейских войск,

– председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей республиканец Майк Тернер демонстрирует, какими могут быть республиканцы и заставляет ностальгически вспоминать Джона Маккейна.

Напомним, что именно благодаря американским войскам в свое время коммунисты не захватили всю Корею, впоследствии Южная Корея продемонстрировала свою успешность, как политический проект по построению демократического прозападного режима и стала одним из главных союзников США в регионе, который сейчас в самой Америке считают стратегическим. Так почему бы не повторить свой успех в Украине?

Если войска НАТО станут буфером для украинцев, мы наконец можем отменить военное положение и осуществить давнюю мечту наших западных партнеров – провести выборы. Так Европа покажет, что готова действовать ответственно и защищать собственные инвестиции в безопасность.