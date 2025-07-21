Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ. Високопосадовцю НАБУ було оголошено підозру у пособництві державі-агресору.

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Що відомо про справу високопосадовця НАБУ?

Так, мовиться про одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.

За матеріалами справи, цей високопосадовець із дислокацією у місті Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька), при цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією,

– вказали у СБУ.

Після проведення обшуків, правоохоронці розповіли, що Магамедрасулов виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Дагестану. Крім того, триває перевірка щодо можливих контактів посадовця з російськими спецслужбами і передачі їм таємної інформації.

Слідство встановило, що підозрюваний був у тісному контакті з нардепом-втікачем з ОПЗЖ Федором Христенком. Той пов'язаний з спецслужбами Росії і, як було виявлено, має значний вплив на діяльність НАБУ.

Обшуки у Руслана Магамедрасулова / фото СБУ та ОГП

Крім того, Руслан Магамедрасулов мав бути дислокований у Дніпро та відповідати за роботу в прифронтових регіонах. Натомість він майже весь час перебував у Києві. А нещодавно кілька тижнів відпочивав на Канарських островах.

Батько посадовця – Сентябр Магамедрасулов, має громадянство Росії. Проте високопосадовець НАБУ не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон. Мати Магадрасулова проживає у Києві, але отримує пенсію у "ДНР" і публікує проросійські коментарі в соцмережах, зокрема у групах із Z-символікою.