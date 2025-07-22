Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента Зеленского ветировать законопроект, передает 24 Канал.

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Как законопроект 12414 повлияет на западную помощь Украине?

Надеюсь, что военная помощь будет продолжаться и такие действия, позорная акция, на военную помощь не повлияет,

– заявил Кривонос.

В то же время он напомнил, что усиление институциональных возможностей САП и НАБУ – часть плана по вступлению в ЕС. Так что, законопроект может повлиять на евроинтеграцию Украины.

К слову, Европейский Союз выразил обеспокоенность относительно ограничения деятельности НАБУ и САП. Там напомнили, что блок оказывает финансовую помощь при условии прогресса в области демократического урегулирования.

Напомним, что 21 июля СБУ и Офис генпрокурора провели проверки в НАБУ. Одного из руководителей детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса с Россией. Тем временем нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко уличили в государственной измене как агента ФСБ, который влиял на деятельность НАБУ.