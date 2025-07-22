Соответствующее заявление сделал представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье. об этом свидетельствует его комментарий, который есть в распоряжении 24 Канала.

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Как ЕС отреагировал на ситуацию с НАБУ и САП?

По словам спикера, ЕС "обеспокоен последними действиями Украины в отношении антикоррупционных органов – НАБУ и САП", поскольку эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо.

Прежде всего для борьбы с коррупцией. Также Гийом Мерсье отметил, что Евросоюз предоставляет Украине масштабную финансовую помощь "при условии прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления".

Для вступления Украины в ЕС необходима мощная способность бороться с коррупцией и обеспечить институциональную устойчивость. ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права,

– заявил он.

Напомним, Рада во вторник, 22 июля, приняла скандальный законопроект о фактического уничтожения антикоррупционных органов Украины. Речь идет о ликвидации независимости НАБУ и САП и подчиняет их генпрокурору.