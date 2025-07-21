Ему заочно объявили подозрение. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщили в Службе безопасности Украины, передает 24 Канал.

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Как ФСБ завербовало Христенко?

По данным расследования, ФСБ завербовало Христенко еще во времена Януковича, сейчас депутат находится в тесной связи с Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский) – резидентом вражеской службы и "смотрящим" за "ДНР".

Кроме того, Христенко был связным коллаборациониста Армена Саркисяна (известного как Армен Горловский), который погиб от взрыва в одном из элитных московских ЖК в начале 2025 года.

Парламентарий активно выполнял задания российской спецслужбы во время Революции Достоинства. В частности, для организации "Антимайдана" он привлек подконтрольных себе частных перевозчиков для транспортировки "титушек".

Что известно о связях с НАБУ?

После начала полномасштабного вторжения Христенко сбежал из Украины за границу и продолжает оказывать влияние на Национальное антикоррупционное бюро Украины, находясь в тесных отношениях с частью его руководителей.

В частности, одним из начальников межрегиональных управлений детективов Русланом Магамедрасуловым, которого СБУ задержала 21 июля по подозрению в ведении бизнеса со страной-агрессором и контактах с рашистами. Христенко знал его еще со времен совместной учебы в Донецком университете.

Еще один из его связей – руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров. Уже во время полномасштабного вторжения в 2022 году жена Скомарова выезжала за границу на автомобиле, принадлежавшем жене Христенко.

К слову, Скомаров участвовал в конкурсе на главу Бюро экономической безопасности. По данным следствия, украинский олигарх Игорь Коломойский надеялся, что в случае выигрыша Скомаров будет способствовать закрытию уголовного производства в отношении его. Эту информацию подтверждает переписка Коломойского с одним из своих подчиненных.

Кроме того, Христенко пытался помочь еще одному украинскому бизнесмену и партнеру Коломойского – Геннадию Боголюбову. Двое сотрудников НАБУ, подчиненных Скомарова, сопровождали беглого олигарха во время пересечения границы Украины, находясь в соседнем купе поезда "для подстраховки". Так называемую "спецоперацию" организовал агент ФСБ Христенко.

В чем подозревают депутата?

Во время обысков у контактов депутата от запрещенной партии ОПЗЖ нашли материалы уголовных производств НАБУ, в частности документы негласного слежения за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы, что свидетельствует о российском влиянии и системных утечках информации.

Как СБУ и ОГП разоблачили Христенко: смотрите видео

Сейчас Христенко заочно сообщили о подозрении по статьям о:

государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения;

злоупотреблении влиянием.

СБУ проводит комплексные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства возможных агентурных проникновений российских спецслужб в НАБУ. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генпрокурора.