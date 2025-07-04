Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду" и "Зеркало недели".
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Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск у бывшего министра обороны Алексея Резникова. По данным СМИ, во время следственных действий были изъяты документы, "левый" телефон и другие вещи.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду" и "Зеркало недели".
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