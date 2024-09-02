Об этом бывший чиновник рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Коррупционные скандалы в Минобороны

У экс-министра Резникова спросили, вызывали ли правоохранители его на допросы по коррупционным скандалам Министерства обороны.

Ко мне никаких обращений не было, никаких процессуальных действий в отношении меня не происходило, коммуникаций никаких не было. И причина в том есть, что на самом деле много того, что звучало, – это на самом деле фейковые новости или преувеличенная информация,

– ответил он.

Алексей Резников посоветовал прочитать материал BBC "Как TikTok fakes pushed Russian lies to millions". В нем говорится о том, что россияне развернули против экс-министра и Минобороны большую информационную операцию. С помощью искусственного интеллекта были созданы новости о "незаконном обогащении Резникова и его семьи".

"Жизнь продолжается, правда победит, совесть чистая у меня, у членов моей команды, поэтому мы все вместе за победу и победа будет за нами", – указал экс-министр.

Резников акцентировал, что главы правоохранительных органов четко сообщали, что они "провели проверки, никаких признаков совершения тех или иных видов правонарушения не установлено, факты не подтверждены".