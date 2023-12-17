Лаборатория цифровых криминалистических исследований (DFRLab) при Атлантическом совете обнаружила в сети ИПСО, нацеленую на бывшего министра обороны Украины.

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Россияне клепали фейки о Резникове с помощью искусственного интеллекта и тиктока

В конце июля 2023 г. DFRLab заметила несколько публикаций в соцсети X (ранее твиттер), в которых повторно публиковались видео с тиктока, нацеленные на Резникова.

Россияне распространяли видео о том, что дочь Резникова, исполнительный директор ICTV Анастасия Штейнгауз, якобы приобрела виллу в Мадриде из-за подставной компании на Кипре.

Учетные записи загружали отдельные видео с подобными претензиями, но детали в каждом видео, например, изображение якобы купленной виллы или ее стоимость, были непоследовательными, что вызывало многочисленные вопросы законности обвинений.

Впоследствии BBC Verify обнаружила сотни аккаунтов, применявшие подобное поведение.

Интересно, что на аккаунтах, публиковавших видео, было только это. Также они использовали аудио, созданное с помощью искусственного интеллекта. Конечно, все пользователи были фейковыми.

Аналитики отмечают, что волна нарративов в тактике распространилась на фоне реального коррупционного дела по закупкам Минобороны Украины продовольствия. Однако распространявшиеся видео содержали ложные и обманчивые утверждения.

В Тикток назвали это крупнейшей ИПСО на платформе

Компания TikTok описала это как крупнейшую информационную операцию, когда-либо обнаруженную на платформе. В тактике считают, что это была российская тайная операция.

На момент публикации компания уже обнаружила и удалила более 12 800 аккаунтов, которые, по ее оценкам, участвовали в сделке.