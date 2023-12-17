Лабораторія цифрових криміналістичних досліджень (DFRLab) при Атлантичній раді виявила у мережі ІПСО, які були націлені на колишнього міністра оборони України.

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Росіяни клепали фейки про Резнікова за допомогою штучного інтелекту і тіктоку

Наприкінці липня 2023 року DFRLab помітила кілька публікацій у соцмережі X (раніше твітер), у яких повторно публікувалися відео з тіктоку, націлені на Резнікова.

Росіяни розповсюджували відео про те, що дочка Резнікова, виконавчий директор ICTV Анастасія Штейнгауз, буцімто придбала віллу в Мадриді через підставну компанію на Кіпрі.

Облікові записи завантажували окремі відео з подібними претензіями, але деталі в кожному відео, до прикладу, зображення нібито купленої вілли чи її вартість, були непослідовними, що викликало численні запитання щодо законності звинувачень.

Згодом BBC Verify виявила сотні облікових записів, які застосовували подібну поведінку.

Цікаво, що на акаунтах, які публікували відео, було лише це. Також вони використовували аудіо, створене за допомогою штучного інтелекту. Звичайно, усі користувачі були фейковими.

Аналітики зазначають, що хвиля наративів у тіктоці поширилася на тлі реальної корупційної справи щодо закупівель Міноборони України продовольства. Однак відео, які поширювалися, містили неправдиві та оманливі твердження.

У Тікток назвали це найбільшою ІПСО на платформі

Компанія TikTok описала це як найбільшу інформаційну операцію, коли-небудь виявлену на платформі. У тіктоці вважають, що це була російська таємна операція.

На момент публікації компанія вже виявила і видалила понад 12 800 облікових записів, які, за її оцінками, брали участь в операції.