Про це колишній посадовець розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Корупційні скандали у Міноборони

У ексміністра Резнікова запитали, чи викликали правоохоронці його на допити щодо корупційних скандалів Міністерства оборони.

До мене жодних звернень не було, ніяких процесуальних дій щодо мене не відбувалося, комунікацій ніяких не було. І причина в тому є, що насправді багато того, що лунало, – це насправді фейкові новини або перебільшена інформація,

– відповів він.

Олексій Резніков порадив прочитати матеріал BBC "How TikTok fakes pushed Russian lies to millions". У ньому йдеться про те, що росіяни розгорнули проти ексміністра та Міноборони велику інформаційну операцію. За допомогою штучного інтелекту було створено новини про "незаконне збагачення Резнікова та його родини".

"Життя триває, правда переможе, совість чиста в мене, в членів моєї команди, тому ми всі разом за перемогу і перемога буде за нами", – вказав ексміністр.

Резніков акцентував, що глави правоохоронних органів чітко повідомляли, що вони "провели перевірки, жодних ознак скоєння тих чи інших видів правопорушення не встановлено, факти не підтверджені".