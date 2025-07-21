Йому заочно оголосили підозру. Про це в понеділок, 21 липня, повідомили в Службі безпеки України, передає 24 Канал.

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Як ФСБ завербувало Христенка?

За даними розслідування, ФСБ завербувало Христенка ще за часів Януковича, наразі депутат перебуває в тісному зв'язку із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський) – резидентом ворожої служби та "смотрящим" за "ДНР".

Окрім того, Христенко був зв'язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.

Парламентар активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції Гідності. Зокрема, для організації "Антимайдану" він залучив підконтрольних собі приватних перевізників для транспортування "тітушок".

Що відомо про зв'язки з НАБУ?

Після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік з України за кордон і продовжує здійснювати вплив на Національне антикорупційне бюро України, перебуваючи в тісних стосунках із частиною його керівників.

Зокрема, одним із начальників міжрегіональних управлінь детективів Русланом Магамедрасуловим, якого СБУ затримала 21 липня за підозрою у веденні бізнесу з країною-агресоркою та контактах з рашистами. Христенко знав його ще з часів спільного навчання у Донецькому університеті.

Ще один із його зв'язків – керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Уже під час повномасштабного вторгнення у 2022 році дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка.

До слова, Скомаров брав участь у конкурсі на очільника Бюро економічної безпеки. За даними слідства, український олігарх Ігор Коломойський сподівався, що в разі виграшу Скомаров сприятиме закриттю кримінального провадження щодо нього. Цю інформацію підтверджує листування Коломойського з одним зі своїх підлеглих.

Окрім того, Христенко намагався допомогти ще одному українському бізнесмену та партнеру Коломойського – Геннадію Боголюбову. Двоє співробітників НАБУ, підлеглих Скомарова, супроводжували олігарха-втікача під час перетину кордону України, знаходячись у сусідньому купе потяга "для підстраховки". Так звану "спецоперацію" організував агент ФСБ Христенко.

У чому підозрюють депутата?

Під час обшуків у контактів депутата від забороненої партії ОПЗЖ знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного слідкування за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи, що свідчить про російський вплив та системні витоки інформації.

Як СБУ та ОГП викрили Христенка: дивіться відео

Наразі Христенку заочно повідомили про підозру за статтями про:

державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;

зловживання впливом.

СБУ проводить комплексні заходи, щоб встановити всі обставини можливих агентурних проникнень російських спецслужб у НАБУ. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генпрокурора.