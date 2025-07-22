Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента Зеленського ветувати законопроєкт, передає 24 Канал.

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Як законопроєкт 12414 вплине на західну допомогу Україні?

Сподіваюсь, що військова допомога продовжуватиметься і такі дії, ганебна акція, на військову допомогу не вплине,

– заявив Кривонос.

Водночас він нагадав, що посилення інституційних спроможностей САП і НАБУ – частина плану щодо вступу до ЄС. Отже, законопроєкт може вплинути на євроінтеграцію України.

До слова, Європейський Союз висловив стурбованість щодо обмеження діяльності НАБУ та САП. Там нагадали, що блок надає фінансову допомогу за умови прогресу в галузі демократичного врегулювання.

Нагадаємо, що 21 липня СБУ та Офіс генпрокурора провели перевірки у НАБУ. Одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова за підозрою у веденні бізнесу з Росією. Тим часом нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка викрили в державній зраді як агента ФСБ, який впливав на діяльність НАБУ.