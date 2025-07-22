Во время брифинга директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что парламентарии уничтожили то, что создавалось по запросу Евромайдана для борьбы с высокопоставленной коррупцией, передает 24 Канал.

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Подпишет ли Зеленский законопроект 12414?

Кривонос призвал президента Зеленского не подписывать законопроект 12414.

Чиновник назвал успешные производства НАБУ, как "Чистый город", масштабные разоблачения в сфере обороны.

Мы продолжаем, у нас много наработок. Мы действуем независимо и должны это сохранить,

– сказал Кривонос.

Он также добавил, что НАБУ и САП обладают высоким уровнем компетенции и сотрудничают с иностранными правоохранительными органами для разоблачения коррупции. Другие страны возлагаются на НАБУ в вопросах расследования нецелесообразного использования финансовой помощи Украине и т.д.

По словам Кривоноса, голосование за законопроект народными депутатами, против которых возбуждены дела в НАБУ – это эффективность деятельности бюро.

Он уточнил, что законопроект 12414 не ликвидирует НАБУ, но он точно повлияет на результативность работы бюро.