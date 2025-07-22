У ході досудового розслідування також встановлено, що батько Руслана Магамедрасулова — Сентябр Магамедрасулов має громадянство Росії, однак високопосадовець НАБУ не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон, передає 24 Канал.

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На яку помилку СБУ вказали у НАБУ?

Також СБУ оприлюднила аудіозапис, на якому Магамедрасулов розповідає, що у його батька є насіння коноплі, які дуже затребувані державною програмою Дагестану.

СБУ каже, що державна програма, згадана у розмові, російська / Фото СБУ

Тим часом детектив НАБУ Володимир Васильчук вказує на те, що у розмові йдеться не про Дагестан, а про Узбекистан та його державну програму.

Зверніть увагу! На аудіозаписі назва країни звучить нечітко. Водночас в Узбекистані справді діє державна програма щодо вирощування технічної коноплі. Там у 2020 році ухвалили закон, що дозволяє юридичним особам отримувати ліцензії на вирощування та використання коноплі з вмістом ТГК (тетрагідроканнабінола) до 0,2 відсотка лише для промислових цілей, без виробництва наркотичних речовин.

"Можу порадити Служба безпеки України гарні навушники, які допомагають вислуховувати розмови", – написав Васильчук.

У Центрі протидії корупції теж наполягають, що в оприлюднених уривках СБУ йдеться про продаж насіння коноплі, які затребувані державною програмою Узбекистану.

Перший уривок розмови Магамедрасулова про насіння коноплі: дивіться відео

Другий уривок розмови: дивіться відео