Чоловік був відомий як близька людина президента-втікача Віктора Януковича, а також засновником російського батальйону "АрБат". Що відомо про Армена Саркісяна – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми В елітному ЖК у Москві стався вибух, міг загинути авторитет з "ДНР"

Хто такий Армен Саркісян

Армен Саркісян є одним із найвідоміших представників кримінального світу Донбасу, також відомий як "Армен Горлівський". У 2014 році під час Революції гідності він відправляв на Майдан Незалежності до Києва "тітушок". Його бандити також нападали на громадян на Євромайдані у Донецьку.

Групу загарбника також підозрюють у причетності до вбивства українського журналіста В'ячеслава Веремія. Також вважається, що Саркісян був близьким до колишнього президента України Віктора Януковича і був очільником силового крила Юри Єнакіївського.

Після 2014 року Армен Саркісян перейшов на бік окупантів. Зокрема, він очолив так звану "федерацію боксу ДНР". Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він займався захопленням активів на тимчасово окупованих територіях, а також створив нове збройне формування для війни проти України.

Також окупанти відомий як творець батальйону "АрБат" ("Вірменський БАТальйон"). За даними контррозвідки СБУ, спочатку Арбат воював на Торецькому напрямку, а потім угруповання перекинули в Курську область.



Кримінальний авторитет Армен Саркісян, якого підірвали у Москві / Фото російських ЗМІ

За даними Служби безпеки України, для вербування в'язнів ФСБ призначила Саркісяна так званим "смотрящим" за тюрмами на тимчасово захопленій частині території Донеччини. Через підконтрольні компанії він постачав ворожим бойовикам матеріали для будівництва захисних споруд та бліндажів.

З травня 2014 року Армен Саркісян перебуває у міжнародному розшуку за підозрою в організації вбивств у центрі Києва. Відомо, що в чоловіка було українське громадянство.

Окрім того, слідчий комітет Вірменії у вересні 2024 року заявив, що влада Росії готувала державний переворот у країні. За даними відомства, Арбат вербував для цього жителів республіки.

Зрештою 4 грудня 2024 року СБУ повідомила Армену Саркісяну підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Як стався підрив Саркісяна у Москві

Російські телеграм-канали писали, що вибух у ЖК "Алые паруса", що розташований на північному заході Москви, стався о 09:45 за місцевим часом. Пропагандисти припускають, що на місці події, ймовірно, вибухнула граната або саморобний вибуховий пристрій на основі гранати.

Росіяни писали, що внаслідок вибуху загинув житель цього житлового комплексу, який зайшов у під'їзд разом з охоронцями. Ще, ймовірно, 5 осіб зазнали поранення.

Згодом стало відомо, що загиблим від вибуху може бути саме Армен Саркісян. Водночас у російських ЗМІ різниться інформація щодо того, чи було вбито Саркісяна, або ж чи він наразі перебуває у важкому стані та був госпіталізований.

Серед тих, хто загинув також міг бути й охоронець кримінального авторитета. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про "вбивство та замах на вбивство двох і більше осіб".

Під час вибуху також зазнав поранення й Олег Касперович, колишній заступник командира підрозділу спеціального призначення Кримського територіального командування ВВ МВС України. У нього могли бути рвані рани пальців лівої кисті, контузія, осколкові поранення голови та шиї.

Олег Касперович відомий тим, що зрадив Україну у 2014 році, перейшовши на бік російських військ під час окупації Криму.