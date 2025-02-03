Що відомо про вибух у Москві 3 лютого

Одразу декілька російських телеграм-каналів, а також агенція "Москва" написали про вибух на Авіаційній вулиці. Згодом інформація з'явилася в офіційних ЗМІ з посиланням на джерела в екстрених службах.

У під'їзді житлового комплексу "Червоні вітрила" міг здетонувати вибуховий пристрій. Одні джерела пишуть, що це був саморобний пристрій, інші – що вибухнула граната.

Також є різні дані щодо постраждалих. За даними телеграм-каналів, є щонайменше 5 постраждалих, а за даними джерел ЗМІ в екстрених службах, поранено троє людей.

Про те, що є загиблий, повідомили телеграм-канали. Офіційно смерть поки не підтверджували.

Утім, пізніше Інтерфакс з посиланням на джерела у правоохоронних органах написав таке:

Армен Саркісян, відомий також як Армен Горловський, за попередніми даними, загинув внаслідок вибуху в житловому комплексі "Червоні вітрила" на північному заході Москви.

Цікаво, що Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу, але кваліфікація невідома.

Про момент вибуху очевидці кажуть так: підрив відбувся, коли у під'їзд зайшов один із мешканців з охоронцями. Консьєржка стверджує, що бачила цю людину по телевізору.

