Что известно о взрыве в Москве 3 февраля

Сразу несколько российских телеграмм-каналов, а также агентство "Москва" написали о взрыве на Авиационной улице. Впоследствии информация появилась в официальных СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах.

В подъезде жилого комплекса "Алые паруса" могло сдетонировать взрывное устройство. Одни источники пишут, что это было самодельное устройство, другие – что взорвалась граната.

Также есть разные данные о пострадавших. По данным телеграмм-каналов, есть по меньшей мере 5 пострадавших, а по данным источников СМИ в экстренных службах, ранены три человека.

О том, что есть погибший, сообщили телеграмм-каналы. Официально смерть пока не подтверждали.