Официальный Киев предупреждали о последствиях. Об этом со ссылкой на источник в Брюсселе пишет ZN.UA, передает 24 Канал.

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Каким будет влияние на вступление в ЕС?

Решение парламента поддержать законопроект №12414 безусловно повлияет на результат ежегодного оценивания прогресса стран, претендующих на членство в Европейском Союзе. Его Еврокомиссия будет проводить в конце октября.

Собеседник СМИ отметил, что европейские дипломаты "сделали все, чтобы донести это до украинской власти как можно яснее".

Напомним, по словам представителя Европейской комиссии Гийома Мерсье, ЕС обеспокоен последними действиями в отношении антикоррупционных органов, поскольку они имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо.

Для вступления Украины в ЕС необходима мощная способность бороться с коррупцией и обеспечить институциональную устойчивость. ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права,

– заявил он.

Кроме того, ЕС предоставляет Украине масштабную финансовую помощь "при условии прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления".