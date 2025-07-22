Офіційний Київ попереджали про наслідки. Про це з посиланням на джерело в Брюсселі пише ZN.UA, передає 24 Канал.

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Яким буде вплив на вступ до ЄС?

Рішення парламенту підтримати законопроєкт №12414 безумовно вплине на результат щорічного оцінювання прогресу країн, що претендують на членство в Європейському Союзі. Його Єврокомісія проводитиме наприкінці жовтня.

Співрозмовник ЗМІ зазначив, що європейські дипломати "зробили все, аби донести це до української влади якомога ясніше".

Нагадаємо, за словами речника Європейської комісії Гійома Мерсьє, ЄС стурбований останніми діями щодо антикорупційних органів, оскільки вони мають вирішальне значення для програми реформ України та повинні діяти незалежно.

Для вступу України до ЄС необхідна потужна спроможність боротися з корупцією та забезпечити інституційну стійкість. ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримуватиме Україну у дотриманні верховенства права,

– заявив він.

Окрім того, ЄС надає Україні масштабну фінансову допомогу "за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного врядування".