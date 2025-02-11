Weatherman Foundation работает в Украине с начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оксану Макарову в Facebook.

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Что отметила Макарова о Меган Моббз

Как отмечается, Меган Моббз является дочерью Кита Келлога, спецпредставителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России.

Посол подчеркнула значимость деятельности Моббз, которая "делает невероятную работу по помощи и с которой вместе с генерал-майором Борисом Кременецким в постоянном контакте с семьями павших американских героев, которые добровольно защищали свободу в Украине".

Маркарова также вспомнила событие, состоявшееся в августе в Ukraine House в Вашингтоне, где украинские дипломаты вручили награды семьям павших добровольцев.

Деятельность Weatherman Foundation в Украине

Как сообщила The Washington Post в статье от 10 февраля, Weatherman Foundation работает в Украине с первых дней полномасштабного вторжения России.

Фонд руководит логистическим центром на румынско-украинской границе и обеспечивает поставки гуманитарной помощи более 70 организациям в Украине, в частности медицинским учреждениям.

Кроме гуманитарной поддержки, Weatherman Foundation помогает эвакуировать американских добровольцев, которые получили ранения в Украине, в медицинский центр Ландштуль в Германии. Также фонд занимается репатриацией тел погибших американских добровольцев.

Издание подчеркнуло, что Меган Моббз остается надежным союзником Украины.

Келлог – не голубь России, и его потомки также. Дочь Келлога Меган Моббз, президент Weatherman Foundation и выпускник West Point. У украинцев не может быть лучшего друга, чем Моббз,

– отметили в The Washington Post.