Он согласился, что США следует помогать другим странам, но эта помощь должна быть приятной. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на интервью Рубио подкасту Patriot на SiriusXM.

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Продолжат ли США оказывать помощь другим странам

Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются вовлеченными в мировые проблемы, но помощь от Соединенных Штатов должна быть более эффективной.

Я считаю, что правильная иностранная помощь является полезной для страны, но она должна быть правильной,

– сказал он.

По его мнению, представление о том, что США "должны тратить от $40 до $60 млрд на иностранную помощь и что все эти деньги идут на разумные цели, абсурдное".

Часть этих средств расходуется неэффективно,

– считает он.

Он отметил необходимость глубокого анализа программ иностранной помощи, значительная часть которых финансируется через USAID и Госдепартамент США.

"Определить проекты, которые действительно поддерживают наши национальные интересы, и продолжить финансирование этих инициатив, а также избавиться от тех, что являются пустой тратой денег или даже противоречат нашим интересам в мире", – пояснил Рубио.

Сейчас, по словам госсекретаря, США временно приостановили всю международную помощь, чтобы провести полный аудит финансируемых программ. Те проекты, что докажут свою эффективность, получат дальнейшее финансирование, а некоторые из них могут быть даже усилены.

Напомним, замораживание иностранного финансирования США негативно повлияло на шесть проектов Генеральной прокуратуры Украины, касающихся военных преступлений России.