Известно, что финансирование по меньшей мере пяти из этих проектов уже заморожено. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Отмечается, что люди на этих проектах работали над различными вопросами – от сохранения доказательств с поля боя до антикоррупционных инициатив и реформы украинской системы прокуратуры. В частности, два проекта финансировались Агентством США по международному развитию (USAID), три – Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности, один – Государственным департаментом США.

Из этой суммы 47 миллионов долларов было выделено непосредственно на привлечение к ответственности за военные преступления, говорится в украинском документе об американском финансировании и сокращении.

Как пишет издание, в результате замораживания финансирования прекратили работу почти 40 экспертов, которых предоставила Международная инициатива по уголовному правосудию Джорджтаунского университета.

Напомним, Дональд Трамп раскритиковал Американское агентство по международному развитию. По его словам, деньги организации тратились "мошенническим путем". Президент США призвал закрыть USAID.