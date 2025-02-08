USAID наиболее известное своими гуманитарными инициативами, часть средств направлялась на поддержку журналистики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также Суд в США частично остановил ликвидацию USAID, сотрудникам разрешили вернуться на работу

Как остановка USAID ударяет по журналистике

USAID поддерживал в частности независимые СМИ Украины и России. Из-за закрытия агентства они теряют необходимое финансирование.

"Независимые СМИ в России и Украине критиковали свои правительства и предоставляли альтернативную информацию, но большая их часть полагалась на гранты США. Некоторые организации заявили, что они находятся всего в нескольких неделях от сокращения персонала или полного закрытия", – говорится в материале.

Особенно критической ситуация стала для украинских медиа, которые еще с 2022 года столкнулись с финансовыми трудностями из-за войны и падения рекламных доходов. Выживание многих зависело от иностранной помощи.

По словам главы Detector Media Натальи Лигачевой, более 50% украинских СМИ, которые получают международную поддержку, зависят от американских грантов.

"Могу сказать, что это действительно очень важно не только для Украины, но и для Соединенных Штатов. Потому что именно независимые СМИ обеспечивают прежде всего существование демократии и плюрализма в Украине... Мы надеемся, что Трамп возобновит программы международной поддержки, потому что он борется с раздутым государственным аппаратом, а не притесняет свободные СМИ", – сказала она.

Угрозу массовых увольнений подтвердил и расследователь Денис Бигус, чья организация финансируется USAID почти на две трети.

Подобные проблемы затронули и российские независимые медиа, в частности те, работающие в изгнании. Они полагались на американские гранты для освещения войны и внутриполитической ситуации в России.

"Похоже, эта история коснулась львиной доли российских СМИ и общественных проектов, – написал российский оппозиционный активист Андрей Пивоваров. – Некоторые сворачивают программы. Отменяют офлайн-мероприятия. В ближайшем будущем это приведет не только к отмене мероприятий, но и к закрытию ряда проектов".