USAID найбільш відоме своїми гуманітарними ініціативами, частина коштів спрямовувалася на підтримку журналістики. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Як зупинка USAID вдаряє по журналістиці

USAID підтримував зокрема незалежні ЗМІ України та Росії. Через закриття агентства вони втрачають необхідне фінансування.

"Незалежні ЗМІ в Росії та Україні критикували свої уряди і надавали альтернативну інформацію, але більша їх частина покладалася на гранти США. Деякі організації заявили, що вони перебувають лише за кілька тижнів від скорочення персоналу або повного закриття", – йдеться у матеріалі.

Особливо критичною ситуація стала для українських медіа, які ще з 2022 року зіштовхнулися з фінансовими труднощами через війну та падіння рекламних доходів. Виживання багатьох залежало від іноземної допомоги.

За словами голови Detector Media Наталії Лигачової, понад 50% українських ЗМІ, які отримують міжнародну підтримку, залежать від американських грантів.

"Можу сказати, що це справді дуже важливо не тільки для України, а й для Сполучених Штатів. Тому що саме незалежні ЗМІ забезпечують насамперед існування демократії та плюралізму в Україні... Ми сподіваємося, що Трамп відновить програми міжнародної підтримки, бо він бореться з роздутим державним апаратом, а не утискає вільні ЗМІ", – сказала вона.

Загрозу масових звільнень підтвердив і розслідувач Денис Бігус, чия організація фінансується USAID майже на дві третини.

Подібні проблеми зачепили і російські незалежні медіа, зокрема ті, що працюють у вигнанні. Вони покладалися на американські гранти для висвітлення війни та внутрішньополітичної ситуації в Росії.

"Схоже, ця історія торкнулася левової частки російських ЗМІ та громадських проектів, – написав російський опозиційний активіст Андрій Пивоваров. – Деякі згортають програми. Скасовують офлайн-заходи. У найближчому майбутньому це призведе не тільки до скасування заходів, а й до закриття низки проєктів".